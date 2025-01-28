Tosyalı enerji ihtiyacının %50’sini yenilenebilir enerji ile karşılayacak

Basında çıkan haberlere göre Tosyalı Holding, öz tüketimine yönelik 1,2 GW’lık güneş enerjisi projesinin inşası için ABD’li enerji şirketi GE Vernova ve GE Vernova’nın bölgesel iş ortağı Inogen ile anlaşma imzaladı.

Dünyanın öz tüketime yönelik en büyük güneş enerjisi projelerinden biri olarak değerlendirilen 1,2 GW’lık projenin üç etapta hayata geçirileceği ifade edildi. Projenin 120 MW’lık ilk etabının inşasının Osmaniye’de başladığı ve bu yıl içerisinde devreye alınmasının planlandığı, tamamının ise 2027 yılında tamamlanmasının beklendiği dile getirildi.

Bununla birlikte Osmaniye’den başlayarak sekiz ilde yer alan güneş enerjisi sahalarında Tosyalı’nın kendi ürettiği 725 Wp’lik N-Type Topcon güneş panellerinin kurulacağı öğrenildi. Bu sayede şirket, enerji ihtiyacının yaklaşık %50’sini karşılamayı, küresel yeşil çelik üreticileri arasındaki konumunu daha da güçlendirmeyi ve enerji kullanımındaki bağımsızlığını artırmayı hedefliyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Çelik üretiminde yenilenebilir enerji payımızı her geçen gün artırıyoruz. Güneş enerjisi kapasitemiz şu an 235 MW seviyesinde yer alıyor. Ancak bunu 1,5 GW’a yükselteceğiz. Türkiye’de 8 ayrı ilde 1,2 GW’lık güneş enerjisi yatırımına başladık. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde bunu üç etap halinde gerçekleştireceğiz ve bu alana 1 milyar $’a yakın yatırım yapacağız. Çelik üretimindeki yenilenebilir enerji ihtiyacını öz tüketimle karşılayan yegâne çelik şirketi olacağız,” açıklamalarını yaptı.