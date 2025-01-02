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Tosyalı 2025’te cirosunu 9 milyar $’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor

Perşembe, 02 Ocak 2025 11:33:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bu yıl şirketin cirosunu 9 milyar $’ın üzerine çıkarmayı ve yaklaşık 3 milyar $’lık ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. 2025 yılında şirketin, sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek ekonomisini önceliklendirerek Ar-Ge, inovasyon, etkin süreç yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları ve yapay zekâ temelli teknoloji yatırımları yapacağı bildirildi.

Dönüşümün devam ettiği ve jeopolitik gerginliklerin olduğu 2024 yılını değerlendiren Tosyalı, değişken piyasa koşullarının ticarette yarattığı aksaklıkların küresel ekonomiyi ve hammadde ile emtia fiyatlarını etkilediğini belirtti. Türkiye’nin başlıca pazarı olan Avrupa ekonomisinin büyümekte zorlandığını ve Çin’in üretim fazlasını ihraç ettiğini hatırlatan Tosyalı, Türkiye’de enflasyonu düşürmek için uygulanan sıkı para politikasının ekonomik faaliyetleri yavaşlattığını söyledi. Öte yandan Donald Trump’ın ABD’de yeniden başkan seçilmesinin ticareti etkileyeceğini düşünen yönetim kurulu başkanı, ticaret savaşlarının yeniden başlaması ihtimalinin Türkiye üzerinde etkileri olabileceğini belirtti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım Tosyalı 

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