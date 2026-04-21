Tosyalı Cezayir’de otomotiv çeliği üretimine başlıyor, ilk teslimatların üçüncü çeyrekte yapılması planlanıyor

Bloomberg HT’nin haberine göre Tosyalı Holding, Cezayir’de otomotiv çeliği üretimine başlamaya hazırlandığını ve küresel müşterilere yönelik ilk teslimatların 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yapılmasının planlandığını açıkladı.

Söz konusu adımın, şirketin Cezayir’deki 2,5 milyar $ tutarındaki yatırım programının önemli bir parçasını oluşturduğu aktarıldı.

Kapasite artışı ve ürün odağı

Yatırım kapsamında şirketin sıvı çelik kapasitesinin 3 milyon mt artırılmasının ve günlük üretiminin ise 50.000 mt seviyesinden 100.000 mt’a çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Toplam 1,6 milyon mt’luk kapasitenin yaklaşık 700.000 mt’luk kısmının otomotiv çeliği üretimine ayrılacağı, aynı zamanda projenin petrol ve doğal gaz borusu üretimi için hammadde tedariki sağlayacağı vurgulandı.

Küresel konum güçleniyor

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şirketin küresel çelik üreticileri sıralamasında 2020’de kaydedilen 84’üncü sıradan 2024’te 46’ncı sıraya yükseldiğini ve orta vadede ilk 20’ye girmeyi hedeflediğini belirtti.

Grubun 2025 yılında 2 milyar $’ın üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve bu rakamın Türkiye’nin toplam çelik ihracatının %12’sine karşılık geldiğini ifade ederken, yeni hedefin 3 milyar $’ın üzerine çıkmak olduğuna dikkat çekti.

İleri üretim kabiliyetleri

Tosyalı, 300 tonluk potalar kullanarak 0,80 mm kalınlığa kadar sıcak rulo sac üretimi gerçekleştirebildiğini belirtti. Bu sayede ilave inceltme işlemlerine ihtiyaç duyulmadan üretim yapılabildiğini ve sanayi kullanıcıları için ara işlem maliyetlerinin azaltıldığını aktardı.

Şirket, son beş yılda büyük ölçüde yeşil dönüşüm odaklı olmak üzere toplam 6 milyar $ yatırım gerçekleştirdiğinin altını çizdi. 2025 yılı itibarıyla kapasitesi 1,2 GW seviyesine ulaşması hedeflenenen güneş enerjisi projeleri kapsamında Osmaniye’de panel üretiminin devam ettiğini ve bu yatırımlarla toplam enerji tüketiminin %50’sinin güneşten karşılanmasının planlandığını dile getirdi.

Ayrıca hidrojen uyumlu doğrudan indirgenmiş demir üretimi ve çelik üretim süreçlerinde hidrojen kullanımı konularında Ar-Ge çalışmalarının sürdürüldüğünü de paylaştı.

İthalat baskısı sürüyor

Tosyalı, Uzak Doğu’dan yapılan ithalattaki artış nedeniyle Türkiye çelik sektöründe kapasite kullanım oranlarının yaklaşık %60 seviyesine gerilediğini belirtti.

Şirket, yerel üretim kapasitesinin iç talebi karşılamak için yeterli olduğunu vurgularken, düşük fiyatlı ithalatın piyasa üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.