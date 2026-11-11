CSN ve Huaxin Brezilyalı çimento üreticisinin satışı için anlaşma imzaladı

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN ile Çin merkezli Huaxin Building Materials Group Co., Huaxin'in Brezilya'daki CSN Cimento'yu satın alması için sözleşme imzaladı.

Şirket değeri 2,35 milyar $ olarak belirlenen işlem, CSN'nin mevcut durumda yıllık AVFÖK değerinin 3,49 katı seviyesinde olduğu tahmin edilen finansal kaldıraç oranını düşürmek için başvurduğu başlıca seçeneklerden biri.

CSN'nin Almanya'daki bağlı kuruluşu SWT'nin son aşamaya geldiği belirtilen satışı ve Brezilya'daki lojistik varlıklarının satışı da şirketin mali yapısını düzeltmeye yönelik diğer seçenekler arasında yer alıyor.

CSN ayrıca Rio de Janeiro eyaletinin Volta Redonda kentindeki Presidente Vargas entegre çelik tesisine stratejik ortak almayı değerlendiriyor.

Tesisteki iki yüksek fırından biri bir yılı aşkın süredir devre dışı bulunurken, bu fırının yenileme çalışmaları, tamamlanması için gereken finansmanın sağlanamaması nedeniyle durdurulmuş durumda.