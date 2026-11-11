Kocaer Çelik'in jeotermal enerji yatırımı için 37,8 milyon $ kredi mutabakatı sağlandı

Çelik üreticisi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., %99 oranında iştiraki olan Kocaer Enerji A.Ş.'nin Aydın'da geliştirdiği jeotermal enerji santrali projesinin finansmanına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Buna göre, Kocaer Enerji ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. arasında Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santrali ve Kaynak Arama Projesi'nin ilk fazının finansmanı için 37,825 milyon $ tutarında yatırım kredisi sağlanması konusunda mutabakata varıldı. Söz konusu kredinin vadesi, ilk iki yılı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl olarak belirlendi.

Aydın'ın Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde geliştirilen projenin toplam 24 MWm/24 MWe kurulu güce sahip olması ve her biri 12 MWm/12 MWe kapasiteli iki faz halinde devreye alınması planlanıyor.

Öte yandan SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayında şirket proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayı almıştı.