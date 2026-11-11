 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kocaer...

Kocaer Çelik'in jeotermal enerji yatırımı için 37,8 milyon $ kredi mutabakatı sağlandı

Çarşamba, 11 Kasım 2026 10:26:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik üreticisi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., %99 oranında iştiraki olan Kocaer Enerji A.Ş.'nin Aydın'da geliştirdiği jeotermal enerji santrali projesinin finansmanına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Buna göre, Kocaer Enerji ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. arasında Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santrali ve Kaynak Arama Projesi'nin ilk fazının finansmanı için 37,825 milyon $ tutarında yatırım kredisi sağlanması konusunda mutabakata varıldı. Söz konusu kredinin vadesi, ilk iki yılı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl olarak belirlendi.

Aydın'ın Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde geliştirilen projenin toplam 24 MWm/24 MWe kurulu güce sahip olması ve her biri 12 MWm/12 MWe kapasiteli iki faz halinde devreye alınması planlanıyor.

Öte yandan SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Ekim ayında şirket proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayı almıştı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Kocaer Çelik 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Kocaer Çelik 2026'nın Ocak-Eylül döneminde net kârını ve katma değerli çelik satışlarını artırdı

05 Kas | Çelik Haberler

Kocaer Çelik Ekim ayında 68,3 milyon $ tutarında çelik profil siparişi aldı

03 Kas | Çelik Haberler

Kocaer Çelik'in 24 MW kapasiteli jeotermal enerji santrali projesi ÇED onayı aldı

21 Eki | Çelik Haberler

Kocaer Çelik'in katma değerli ürün payındaki artış 2026'nın ilk yarısında net kârını yükseltti

07 Ağu | Çelik Haberler

Kocaer Çelik 2025 yılı cirosunun %10,9'una denk gelen tutarda çelik profil siparişi aldı

06 Ağu | Çelik Haberler

Kocaer Çelik ABD'de kuracağı yeni üretim şirketiyle rekabet gücünü artıracak

24 Tem | Çelik Haberler

Kocaer Çelik 2026’nın zorlu ilk çeyreğinde kârlılığını korurken, katma değerli ürün payını artırdı

05 May | Çelik Haberler

Kocaer Çelik zorlu koşullara rağmen 2025’te net kârını artırdı

03 Mar | Çelik Haberler

Kocaer Çelik: 2026’nın, 2025’e kıyasla daha dengeli ve öngörülebilir bir yıl olabileceğini değerlendiriyoruz

19 Oca | Röportaj

Kocaer Çelik 2025’te üretim ve satış rekoru kırdığını açıkladı

13 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis