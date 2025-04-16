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Tosyalı Ankara’da güneş enerjisi santrali kuracak

Çarşamba, 16 Nisan 2025 12:21:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı ve halkın görüşüne açıldığı duyuruldu.

Yatırım maliyeti 378 milyon TL olan proje kapsamında toplam 40.554 adet fotovoltaik güneş paneli kurulacak ve 21 MWe kapasiteli santral yıllık 56,18 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirecek. 

Ayrıca santralin kullanım ömrünün minimum 25 yıl olacağı öngörülüyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım Tosyalı 

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