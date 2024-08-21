Tosyalı Osmaniye’de bir güneş enerjisi santrali daha kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı ve halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 1,8 milyar TL olan proje kapsamında toplam 179.452 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 88 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 245 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor. İnşaat ve montaj süresinin 17 ay sürmesi planlanan projenin ekonomik ömrünün 25 yıl olması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl şirket, Osmaniye’de gerçekleştireceği 24,79 MWm kurulu kapasiteye sahip güneş enerjisi santrali projesi için onay almıştı.