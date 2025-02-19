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Tosyalı Diyarbakır’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

Çarşamba, 19 Şubat 2025 10:51:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin Diyarbakır'ın Çermmik ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı ve halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 952 milyon TL olan proje kapsamında toplam 93.793 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 50 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 122,6 milyon kW enerji üreteceği ve bu üretimin yaklaşık 36.500 kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek seviyede olacağı öngörülüyor . Kullanım ömrünün yaklaşık 25 yıl olacağı düşünülen santral için yapılacak yatırımların ilk etapta öz sermayeden karşılanması planlanıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım Tosyalı 

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