Tosyalı Osmaniye’de kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesine yönelik çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kararının olumlu yönde verildiği bildirildi.

Yatırım maliyeti 1,8 milyar TL olan proje kapsamında toplam 179.452 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 88 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 245 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yakın zamanda Tosyalı Holding, öz tüketimine yönelik 1,2 GW’lık güneş enerjisi projesinin inşası için ABD’li enerji şirketi GE Vernova ve GE Vernova’nın bölgesel iş ortağı Inogen ile anlaşma imzalamıştı.