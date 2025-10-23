Tosçelik Şanlıurfa’da güneş enerjisi santrali kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.’nin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 2,6 milyar TL olan proje kapsamında 725 Wp gücünde 229.794 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 119 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 300 milyon kWh enerji üreteceği ve kullanım ömrünün yaklaşık 49 yıl olacağı öngörülüyor. Üretilen enerjinin Hatay’daki Tosçelik tesislerinde kullanılacağı bildirildi. Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 11 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.