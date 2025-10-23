 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tosçelik...

Tosçelik Şanlıurfa’da güneş enerjisi santrali kuracak

Perşembe, 23 Ekim 2025 10:40:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.’nin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 2,6 milyar TL olan proje kapsamında 725 Wp gücünde 229.794 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 119 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 300 milyon kWh enerji üreteceği ve kullanım ömrünün yaklaşık 49 yıl olacağı öngörülüyor. Üretilen enerjinin Hatay’daki Tosçelik tesislerinde kullanılacağı bildirildi. Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 11 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. 


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Tosyalı çelik üretiminde karbon salımını 650 kg’a indirdi, 500 kg’ın altı hedefleniyor

14 Eki | Çelik Haberler

Tosyalı Diyarbakır’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

17 Eyl | Çelik Haberler

Honda Türkiye yeni motosiklet fabrikası kuracak

05 Ağu | Çelik Haberler

Kardemir ikinci vakum tesisi yatırımını tamamladı

30 Haz | Çelik Haberler

Diler Çelik Konya’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

11 Mar | Çelik Haberler

Tosyalı Diyarbakır’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

19 Şub | Çelik Haberler

Tosyalı Osmaniye’de kuracağı güneş enerjisi santrali için onay aldı

29 Oca | Çelik Haberler

İsdemir Diyarbakır’da iki adet güneş enerjisi santrali kuracak

16 Oca | Çelik Haberler

Erdemir Ağrı’da güneş enerjisi santrali kuracak

06 Oca | Çelik Haberler

Mescier Demir Çelik Uşak’ta güneş enerjisi santrali kuracak

02 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis