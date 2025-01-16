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İsdemir Diyarbakır’da iki adet güneş enerjisi santrali kuracak

Perşembe, 16 Ocak 2025 11:46:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin (İsdemir) Diyarbakır’ın Dicle ve Lice ilçelerinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projeleriyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyaları için inceleme değerlendirme süreçlerinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 4,5 milyar TL olan Dicle’de gerçekleştirilecek proje kapsamında 310.932 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 140 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 311,92 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor.

Buna ek olarak, 701,68 milyon TL yatırımla Lice’de inşa edilecek santralde 92.718 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 40 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 73,7 milyon kWh enerji üreteceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım Üretim İsdemir 

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