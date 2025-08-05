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Honda Türkiye yeni motosiklet fabrikası kuracak

Salı, 05 Ağustos 2025 15:53:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon otomotiv üreticisi Honda, Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu Honda Türkiye A.Ş.’nin motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet fabrikası kurmak için yaklaşık 20 milyon $ yatırım yapmaya karar verdiğini açıkladı. Honda Türkiye, bu yeni yatırımla yerel üretim faaliyetlerini güçlendirmeyi ve Türkiye motosiklet sektörünün gelişimine yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ve cazip ürünler sunarak katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yıllık 100.000 motosiklet kapasitesine sahip yeni fabrikada üretimin 2026 yılının ortalarında başlaması planlanıyor. Şirket, fabrikanın üretim kapasitesini gelecekte 200.000 adede çıkarmayı planlıyor. Fabrikanın yaklaşık 300 kişiye istihdam olanağı yaratması bekleniyor.

Açıklamaya göre Covid-19 pandemisi kişisel ve ticari taşımacılığa yönelik talebi artırarak Türkiye motosiklet pazarında güçlü bir büyümeye yol açtı. Bu eğilime karşılık Honda Türkiye, 2024 yılında rekor bir performansa imza atarak yıl genelinde 162.000 adet motosiklet satışı gerçekleştirdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Yatırım Üretim 

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