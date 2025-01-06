Erdemir Ağrı’da güneş enerjisi santrali kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk A.Ş.’nin (Erdemir) Ağrı’nın Hamur ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası için inceleme değerlendirme sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 983,67 milyon TL olan proje kapsamında her biri 550 Wp gücünde toplam 129.978 adet güneş paneli ve 10 adet invertör kurulacak. Kurulu kapasitesi 50 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 93,32 milyon kWh enerji üreteceği öngörülüyor.