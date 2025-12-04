 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İsdemir...

İsdemir Kütahya’da güneş enerjisi santrali kuracak

Perşembe, 04 Aralık 2025 11:19:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin (İsdemir) Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 922,6 milyon TL olan proje kapsamında 625 Wp gücünde 57.618 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 25 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 50,61 milyon kWh enerji üreteceği ve kullanım ömrünün yaklaşık 30 yıl olacağı öngörülüyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Üretim Yatırım İsdemir 

Benzer Haber ve Analizler

İsdemir Diyarbakır’da iki adet güneş enerjisi santrali kuracak

16 Oca | Çelik Haberler

İsdemir Şanlıurfa’da güneş enerjisi santrali kuracak

22 Ağu | Çelik Haberler

İsdemir güneş enerjisi santrali projelerini sürdürüyor

19 Tem | Çelik Haberler

Erdemir ve İsdemir’in güneş enerjisi santrallerine yönelik ÇED süreçleri başladı

21 Şub | Çelik Haberler

İsdemir Diyarbakır ve Çorum’da güneş enerjisi santralleri kuracak

06 Şub | Çelik Haberler

İsdemir 3 No’lu kok bataryasını devreye aldı, ilk kok üretimini gerçekleştirdi

25 May | Çelik Haberler

İsdemir Diyarbakır’da iki adet güneş enerjisi santrali kuracak

16 Oca | Çelik Haberler

İsdemir Şanlıurfa’da güneş enerjisi santrali kuracak

22 Ağu | Çelik Haberler

İsdemir güneş enerjisi santrali projelerini sürdürüyor

19 Tem | Çelik Haberler

Erdemir ve İsdemir’in güneş enerjisi santrallerine yönelik ÇED süreçleri başladı

21 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis