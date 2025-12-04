İsdemir Kütahya’da güneş enerjisi santrali kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin (İsdemir) Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 922,6 milyon TL olan proje kapsamında 625 Wp gücünde 57.618 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 25 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 50,61 milyon kWh enerji üreteceği ve kullanım ömrünün yaklaşık 30 yıl olacağı öngörülüyor.