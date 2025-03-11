Diler Çelik Konya’da kuracağı güneş enerjisi santrali için onay bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Diler Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş’nin Konya’nın Sarayönü ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği, projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı ve halkın görüşüne açıldığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 1,39 milyar TL olan proje kapsamında toplam 183.627 adet güneş paneli kurulacak. Kurulu kapasitesi 85 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 182,89 milyon kW enerji üreteceği öngörülüyor.

Ayrıca Diler Çelik, santralin inşasını sekiz ayda tamamlamayı planlıyor.