Tosçelik katma değerli yeşil çelik ürünlerinde pazar payını artırmayı hedefliyor

Pazartesi, 11 Mart 2024 15:00:06 (GMT+3) | İstanbul

Milliyet’te çıkan bir habere göre Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Tosçelik’in İcra Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, şirketin 100’e yakın ülkeye ihracat yaptığını ve katma değerli yeşil çelik ürünlerinde pazar payını daha da artırmayı hedeflediğini ifade etti. Bugüne kadar gerçekleştirilen yatırımlarla Tosçelik’in Avrupa’nın en düşük karbon emisyonuna sahip boru üreticisi olduğunu söyleyen Tosyalı, şirketin üretimini çeşitli yatırımlarla artırdıklarını belirtti.

2024 yılında şirketin ihracat ağını genişletirken AB, ABD, Kuzey Afrika ve komşu bölgelere odaklanmaya devam edeceklerini aktaran yetkili, ürün çeşitliliğinin yanı sıra katma değerli ürün gruplarında ve yeni segmentlerde iddialı olduklarının altını çizdi. Karbonsuz çelik üretimi hakkında ise Tosyalı, Tosçelik’in başlıca gündeminin sürdürülebilirlik olduğunu ve küresel yeşil çelik piyasasındaki varlıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.