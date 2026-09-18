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Tolga Kısacıkoğlu: Çelik servis merkezlerinde maliyetler 2,5 kat arttı

Cuma, 18 Eylül 2026 15:14:44 (GMT+3)   |   İstanbul

16-18 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Metal Expo 2026 ve SteelOrbis iş birliğiyle düzenlenen Çelikte Dönüşüm Konferansı'nın ikinci gününde konuşan Galva Metal Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Kısacıkoğlu, “Çelik Servis Merkezlerinde Verimlilikten Rekabet Gücüne” başlıklı sunumunda çelik servis merkezlerinin karşılaştığı maliyet ve insan kaynağı sorunlarına dikkat çekti.

Kısacıkoğlu, üretim maliyetleri yükselirken müşterilerin fiyatların düşürülmesi yönündeki baskısının sürdüğünü, artan işçilik maliyetlerine rağmen istenilen nitelikte insan kaynağı bulmanın giderek zorlaştığını belirtti. 

Çelik servis merkezlerinin mevcut koşullarını değerlendiren Kısacıkoğlu, maliyetlerin 2,5 kat arttığına işaret ederek maliyet artışı ile müşteri talepleri arasındaki ikilemi vurguladı. Sunumda, bu koşullar karşısında işletmelerin önündeki seçenekler “savaş ya da kaç” ifadesiyle tanımlandı.

Dilme hattı ile boy kesme ve istifleme birimleri

Öte yandan Kısacıkoğlu, Galva Makina'nın dilme hattı ile boy kesme ve istifleme birimleri hakkında bilgi verdi. Dilme hattının özellikleri arasında 500 m/dk hat hızı ve beş dakikalık hızlı setup sistemi yer aldı. Otomatik rulo yükleme, otomatik separatör dizilimi ve robotla otomatik dilme bıçağı dizilimi de sunumda aktarılan uygulamalar arasında bulunuyor. Boy kesme ve istifleme biriminin özellikleri ise: otomatik makas boşluğu ayar sistemi​, otomatik palet yükleme sistemleri ve otomatik leveler temizleme sistemi, havalı istifleme, manyetik dual istif, hiç durmayan istif sistemleri ve MBL çoklu kesim olarak sıralandı.

Kısacıkoğlu, sunumunun yapay zekâ kullanımına ilişkin bölümünde ERP ile makinenin haberleştirilmesi sayesinde ebat hatası ve hatalı bobin seçimi gibi risklerin ortadan kaldırıldığını belirtti. Elektrik tüketiminin optimizasyonu kapsamında ise hangi ebatta ne kadar elektrik tüketildiğinin hesaplandığını, zorlanma ve risklerin tespit edildiğini aktardı.

Hat bilgilerinin tek yerde toplandığı uygulamada, geçmiş kayıtlarla güncel verilerin karşılaştırıldığı ve anormal durumların operatöre önceden bildirildiği ifade edildi. 

Bakım geçmişinin makinede saklanmasına da değinen Kısacıkoğlu, müdahale kayıtlarının makinenin menülerinde tutulduğunu belirtti. Bu uygulamayla personel değişse dahi bakım bilgilerinin erişilebilir kaldığını ve kişiye bağımlılığın azaldığını belirtti.

Buna ek olarak Kısacıkoğlu “hattın ekrandaki eşi” olarak tanımladığı dijital ikiz uygulamasıyla yeni ebatların, malzemelerin ve hızların üretim durdurulmadan bu ortamda denenebildiğini söyleyerek sunumunu sonlandırdı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Görüş Konferanslar 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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