Tokyo Steel’in 2025-26 mali yılında net kârı zayıf piyasa koşulları nedeniyle %45,5 düştü

Pazartesi, 27 Nisan 2026 11:34:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Tokyo Steel, 31 Mart 2026’da sona eren mali yıla ilişkin mali sonuçlarını açıklayarak zorlu piyasa koşulları ve düşen çelik fiyatları nedeniyle karlılığında önemli bir gerileme yaşandığını bildirdi.

Şirketin resmi mali verilerine göre söz konusu mali yılda net satışları yıllık %18 düşüşle 268,1 milyar JPY (1,68 milyar $) seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı %76 gibi keskin bir düşüşle 7,23 milyar JPY (45,4 milyon $) oldu. Net kâr ise önceki mali yıla kıyasla %45,5 azalarak 11,56 milyar JPY (72,6 milyon $) seviyesine geriledi.

Şirket incelenen dönemde küresel çelik piyasasının başta Çin’in yüksek seviyelerde devam eden çelik ihracatı ve Japonya’da inşaat projelerindeki gecikmeler nedeniyle baskı altında kaldığını belirtti. Hurda fiyatları gerilemiş olsa da nihai mamul fiyatlarındaki düşüşün daha sert olması marjları olumsuz etkiledi. Ayrıca üretim tonajlarındaki azalma sabit maliyetleri artırarak karlılığı daha da baskıladı.

Finansal yapı açısından bakıldığında Tokyo Steel’in toplam varlıkları 2026’nın Mart ayı sonunda yıllık bazda hafif düşüşle 291,6 milyar JPY (1,83 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Net varlıklar ise dağıtılmamış karların artışıyla 221,1 milyar JPY (1,39 milyar $) seviyesine yükselirken, şirketin özkaynak oranı %75,8’e çıktı.

İleriye dönük olarak şirket Çin kaynaklı risklerin devam etmesi, enerji maliyetlerini etkileyen jeopolitik gerilimler ve zayıf yerel inşaat talebi nedeniyle piyasa koşullarının zorlu kalmayı sürdüreceğini öngörüyor. Tokyo Steel, Mart 2027’de sona erecek mali yıl için 315 milyar JPY (1,98 milyar $) gelir beklerken, sırasıyla 4 milyar JPY (25,1 milyon $) faaliyet zararı ve 2,5 milyar JPY (15,7 milyon $) net zarar öngörüyor.

Zorlu görünüme rağmen şirket elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimini genişletmeye odaklandığını vurgulayarak, karbonsuzlaşma eğilimlerinin yön verdiği artan talebe dikkat çekti. Tokyo Steel ayrıca elektrik ark ocağı bazlı çelik ürünlerinin yakın zamanda otomotiv sektöründe kullanılmaya başlandığını belirterek bu ürünlerin yüksek kalite gerektiren uygulamalardaki kabulünün arttığını ifade etti.


