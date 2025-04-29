Tokyo Steel’in net kârı 2024-25 mali yılında geriledi

Japonya’nın başlıca elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, 31 Mart tarihinde sona eren 2024-25 mali yılına ilişkin ön konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı, 2023-24 mali yılında kaydedilen 27,96 milyar JPY seviyesine kıyasla sevkiyat tonajlarındaki ve satış fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak 21,20 milyar JPY (148,77 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %11 düşerek 326,77 milyar JPY (2,29 milyar $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte Tokyo Steel’in faaliyet kârı, 2023-24 mali yılında kaydedilen 38,07 milyar JPY seviyesine kıyasla 30,10 milyar JPY (211,24 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin çelik üretimi yıllık %11,2 düşüşle 3,20 milyon mt ve toplam çelik satışları yıllık %8,6 düşüşle 3,14 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Şirket Çin’in yaptığı ihracatın yüksek seviyelerde yer almasının ve ABD’nin uyguladığı vergi politikalarının küresel çelik piyasasını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Öte yandan şirket önümüzdeki 2025-2026 mali yılı için net kârının 13 milyar JPY, satış gelirinin 305 milyar JPY ve faaliyet kârının 19 milyar JPY seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor.