 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tokyo Steel’in...

Tokyo Steel’in net kârı 2025-26 mali yılının ilk dokuz ayında geriledi

Pazartesi, 26 Ocak 2026 13:46:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya’nın başlıca elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, 2025-26 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayına ilişkin ön konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 16,86 milyar JPY seviyesine kıyasla 9,40 milyar JPY (61,13 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %20,8 düşerek 201,85 milyar JPY (1,31 milyar $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte Tokyo Steel’in faaliyet kârı, 2024-25 mali yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 23,51 milyar JPY seviyesine kıyasla 8,17 milyar JPY (53,14 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin çelik üretimi yıllık %5,4 düşüşle 2,31 milyon mt ve toplam çelik satışları yıllık %9,3 düşüşle 2,18 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Şirket Çin’deki zayıf ekonominin ihracatı rekor seviyelere çıkararak dış piyasalarda belirsizliği artırması nedeniyle ticari faaliyetlerin beklentilerin üzerinde baskı altında kalacağını öngördüğünü ifade etti. Tokyo Steel Japonya iç piyasasında iş gücü eksikliği ve artan maliyetler nedeniyle inşaat projelerinin ertelendiğini, bu nedenle inşaat malzemesi talebinin zayıfladığını belirtti.

Bu doğrultuda şirket mali yılın tamamı için net kâr beklentisi 8,8 milyar JPY seviyesine indirirken, satış gelirinin 272 milyar JPY ve faaliyet kârının 9,8 milyar JPY seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Mali Sonuçlar Tokyo Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tokyo Steel’in satış geliri 2026 mali yılının ilk yarısında %23 geriledi, net kâr beklentileri aşağı yönlü

20 Eki | Çelik Haberler

Tokyo Steel’in net kârı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde düştü

21 Tem | Çelik Haberler

Tokyo Steel’in net kârı 2024-25 mali yılında geriledi

29 Nis | Çelik Haberler

Tokyo Steel’in net kârı üçüncü çeyrekte yıllık bazda geriledi

27 Oca | Çelik Haberler

Tokyo Steel’in net kârı ikinci çeyrekte azaldı

04 Kas | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı artış kaydetti - 3. hafta, 2026

27 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’da nihai mamuller için navlun fiyatları 2025’in Aralık ayında yükseldi

27 Oca | Çelik Haberler

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 5. Hafta, 2026

27 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı slab fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor

27 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’in paslanmaz çelik ihracatı 2025 yılında %0,6 düştü

27 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis