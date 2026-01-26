Tokyo Steel’in net kârı 2025-26 mali yılının ilk dokuz ayında geriledi

Japonya’nın başlıca elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, 2025-26 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayına ilişkin ön konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 16,86 milyar JPY seviyesine kıyasla 9,40 milyar JPY (61,13 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %20,8 düşerek 201,85 milyar JPY (1,31 milyar $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte Tokyo Steel’in faaliyet kârı, 2024-25 mali yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 23,51 milyar JPY seviyesine kıyasla 8,17 milyar JPY (53,14 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin çelik üretimi yıllık %5,4 düşüşle 2,31 milyon mt ve toplam çelik satışları yıllık %9,3 düşüşle 2,18 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Şirket Çin’deki zayıf ekonominin ihracatı rekor seviyelere çıkararak dış piyasalarda belirsizliği artırması nedeniyle ticari faaliyetlerin beklentilerin üzerinde baskı altında kalacağını öngördüğünü ifade etti. Tokyo Steel Japonya iç piyasasında iş gücü eksikliği ve artan maliyetler nedeniyle inşaat projelerinin ertelendiğini, bu nedenle inşaat malzemesi talebinin zayıfladığını belirtti.

Bu doğrultuda şirket mali yılın tamamı için net kâr beklentisi 8,8 milyar JPY seviyesine indirirken, satış gelirinin 272 milyar JPY ve faaliyet kârının 9,8 milyar JPY seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor.