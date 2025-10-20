 |  Giriş 
Tokyo Steel’in satış geliri 2026 mali yılının ilk yarısında %23 geriledi, net kâr beklentileri aşağı yönlü

Pazartesi, 20 Ekim 2025 12:55:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya’nın başlıca elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, 2025-26 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin ön konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 9,83 milyar JPY seviyesine kıyasla 4,57 milyar JPY (30,37 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %23,2 düşerek 133,89 milyar JPY (889,81 milyon $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte Tokyo Steel’in faaliyet kârı, 2024-25 mali yılının ilk yarısında kaydedilen 13,92 milyar JPY seviyesine kıyasla 6,04 milyar JPY (40,17 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde şirketin çelik üretimi yıllık %9,5 düşüşle 1,37 milyon mt ve toplam çelik satışları yıllık %13,5 düşüşle 1,43 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan şirket mali yılın tamamı için net kâr beklentilerini 10 milyar JPY seviyesine indirdi. Satış geliri ve faaliyet kârı tahminleri ise sırasıyla 264,3 milyar JPY ve 10,5 milyar JPY olarak aşağı yönlü revize edildi.

Tokyo Steel, raporunda Temmuz-Eylül döneminde yerel inşaat sektöründeki çalışan eksikliğinin inşaat faaliyetlerine olumsuz yansımasından dolayı sevkiyatlarının beklentilerinin altında kaldığını ifade etti. Bununla birlikte üretim hacminin azalmasına bağlı olarak sabit maliyetlerin artması dönem kârının beklenenden düşük olmasına neden oldu.


