Tokyo Steel’in net kârı ikinci çeyrekte azaldı

Japonya’nın başlıca elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, 2024-25 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ilişkin ön konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 15,61 milyar JPY seviyesine kıyasla 9,83 milyar JPY (64,75 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %7,9 düşerek 174,27 milyar JPY (1,15 milyar $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte Tokyo Steel’in faaliyet kârı, 2023-24 mali yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 21,54 milyar JPY seviyesine kıyasla 13,92 milyar JPY (91,58 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin çelik üretimi yıllık %9,6 düşüşle 1,51 milyon mt ve toplam çelik satışları yıllık %4,2 düşüşle 1,66 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Tokyo Steel, ikinci çeyrekte dış piyasaların kötüleşmesi sebebiyle ihracat hacminin azaldığını ve sevkiyatlarının ise tayfunlar sebebiyle düştüğünü ifade etti.

Öte yandan şirket mali yılın tamamı için net kârının 25 milyar JPY, satış gelirinin 308 milyar JPY ve faaliyet kârının 24 milyar JPY seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor.