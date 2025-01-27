Tokyo Steel’in net kârı üçüncü çeyrekte yıllık bazda geriledi

Japonya’nın başlıca elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, 2024-25 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine ilişkin ön konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 22,15 milyar JPY seviyesine kıyasla 16,86 milyar JPY (108,67 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %7,9 düşerek 254,71 milyar JPY (1,64 milyar $) seviyesine geriledi. Bununla birlikte Tokyo Steel’in faaliyet kârı, 2023-24 mali yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 30,16 milyar JPY seviyesine kıyasla 23,51 milyar JPY (151,56 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin çelik üretimi yıllık %11,3 düşüşle 2,22 milyon mt ve toplam çelik satışları yıllık %6,5 düşüşle 2,40 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Tokyo Steel, tayfunların etkisinin azalmasıyla üçüncü çeyrekte sevkiyatların önceki çeyreğe kıyasla artış kaydettiğini ifade etti. Üretici, Çin’in yaptığı çelik ihracatı ve yerel inşaat projelerindeki gecikmelerin talebi zayıflatması nedeniyle piyasadaki belirsizliğin devam etmesini bekliyor.

Öte yandan şirket mali yılın tamamı için net kârının 29 milyar JPY, satış gelirinin 323 milyar JPY ve faaliyet kârının 28 milyar JPY seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor.