TMK yeni tip birinci kalite boru hizmetleri için sertifika aldı

Salı, 29 Aralık 2020 13:44:01 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli boru üreticisi TMK, kurumsal yönetim sisteminin yeni tip birinci kalite boru hizmetleri için İngiltere merkezli Lloyd’s Register Quality Assurance’tan uluslararası sertifika aldığını açıkladı. Üç yıl geçerliliği bulunan yeni sertifikanın kapsamı, petrol ile doğal gaz sahalarındaki birinci kalite ürün denetimi hizmetlerini içerecek şekilde genişletildi.

Sertifika, birinci kalite olanlar da dahil olmak üzere çelik boru ürünlerinin tasarımı, üretimi, satışı ve tedarikini kapsıyor. Ayrıca ingot ile kütük üretimi, satışı ve tedariki, yüksek kaliteli ürünler de dahil olmak üzere sahalardaki boru ürünlerinin denetimi, onarımı ve depolanmasını kapsıyor.

Yönetim sisteminin genişletilmesiyle, TMK Petrol Sahası Hizmetleri’nin servis bölümleri, boru ve sondaj borularının onarımına odaklanan sertifikalı hizmetler, muhafaza ve boru üretim unsurları sunabilecekken, TMK Premium Hizmeti TMK UP birinci kalite bağlantılara sahip boruları denetleyebilecek.

TMK’nın Teknoloji ve Kaliteden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alexey Emelyanov, “Sertifikanın kapsamının genişletilmesi, TMK’nın yeni hizmet ve ürün çeşitlerinin kalitesinin yüksek olduğunu onaylıyor. TMK artık boru ürün stoklarını yönetmekten kuyu açma hazırlığına kadar petrol ve doğal gaz sahalarında sertifikalı bir şekilde birinci kalite hizmet sunabiliyor,” dedi.