TMK Sibirya'daki petrol kuyuları için yüksek mukavemetli hafif sondaj boruları tedarik etti

Rus çelik boru üreticisi TMK, Sibirya'nın batısındaki petrol ve doğal gaz sahalarına kuyu inşasında kullanılmak üzere yeni geliştirdiği yüksek mukavemetli sondaj borularından tedarik etti. Ürün, zorlu sondaj faaliyetleri için gerekli mekanik özellikleri korurken, sondaj dizilerinin toplam ağırlığını azaltmak amacıyla tasarlandı.

TMK, azaltılmış 7,52 mm et kalınlığına sahip V150 kalite çelikten üretilen 127 mm çapındaki sondaj borularının üretimine başladı. Söz konusu borular, 9,19 mm et kalınlığına sahip ve daha önce kullanılan S135 kalite ürünlerin yerini aldı. Daha düşük çelik kullanımı sayesinde sondaj faaliyetlerinde kullanılacak boruların toplam ağırlığı, yük taşıma kapasitesi ve operasyonel performansından ödün verilmeden %15 azaldı.

TMK başmühendisi Evgeny Zaselsky'ye göre toplam 400 mt'un üzerinde boru kuyu inşasında başarıyla kullanıldı. Zaselsky, yüksek mukavemetli boruların uzun kuyulardaki sondaj çalışmalarının ekonomik verimliliğini artırmak amacıyla şirketin sektör ortaklarıyla iş birliği içinde geliştirildiğini belirtti.