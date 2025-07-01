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Rus Cybersteel paslanmaz çelik boru üretimini %70 artırdı

Salı, 01 Temmuz 2025 15:30:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Rusya merkezli çelik üreticisi Cybersteel, Pervouralsk’taki paslanmaz çelik boru üretim tesisini modernize ederek hem üretim kapasitesini hem de ürün çeşitliliğini önemli ölçüde artırdı. Bu hamle, şirketin yüksek teknolojili sektörlere yönelik üretimini güçlendirme ve ithalata olan bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası.

Kapasite artışıyla yıllık üretim 15.000 mt’a ulaştı

Gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları sonucunda dikişsiz paslanmaz çelik boru üretimi 1,7 kat artarak yıllık 15.000 mt’a çıktı. Özellikle nükleer santraller için buhar jeneratörü boruları gibi yüksek teknoloji gerektiren özel ürünlerin üretimi de bu kapsamda genişletildi.

12 milyar RUB yatırımla 100’den fazla kişiye istihdam

Modernizasyon için yapılan toplam yatırım 12 milyar RUB (yaklaşık 152,87 milyon USD) olarak açıklandı. Bu tutarın 5,2 milyar RUB’luk kısmı, Rusya federal endüstriyel kalkınma fonu programları aracılığıyla finanse edildi.

Yenileme sürecinde 150’den fazla yeni ekipman üretim hatlarına entegre edildi. Bu yatırımla 100’den fazla kişiye yeni istihdam sağlandı. Ayrıca, otomatik üretim sistemleri sayesinde manuel operasyonlar azalırken, iş gücü verimliliği 1,5 kat arttı.

Çin’den ithalat yarı yarıya azalabilir

Cybersteel, bu kapasite artışı sayesinde Çin’den ithal edilen dikişsiz paslanmaz çelik boruların %50 oranında azalmasını öngörüyor. 


Etiketler: Boru Borular Paslanmaz Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi 

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