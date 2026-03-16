 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Rus...

Rus TMK hibrit lazer-ark kaynak teknolojisiyle üretilen ilk geniş çaplı boru sevkiyatını gerçekleştirdi

Pazartesi, 16 Mart 2026 11:46:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik boru üreticisi TMK, hibrit lazer-ark kaynak teknolojisi kullanılarak üretilen geniş çaplı borulardan oluşan ilk sanayi tipi kargonun sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı. Gazprom’un gaz taşıma altyapısından sorumlu bağlı kuruluşu Gazprom Transgaz Surgut’a yapılan teslimat, Rusya’da bu teknolojiyle yapılan ilk sevkiyat olma özelliğini taşıyor. Borular, ana gaz boru hattının bir bölümünde gerçekleştirilecek onarım çalışmalarında kullanılacak.

1.420 mm çapa ve 15,7 mm et kalınlığına sahip borular K60 kalite çelikten üretildi. Üretim, Chelyabinsk’te bulunan Vysota 239 atölyesinde Gazprom’un teknik gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirildi. Borular, boru hattı dayanıklılığını artırmak amacıyla iç yüzeyde pürüzsüz kaplama ve dış yüzeyde polietilen kaplama ile donatıldı.

Yeni boru ürününün geliştirilmesi, TMK ile Gazprom arasındaki bilimsel ve teknik iş birliği programı kapsamında gerçekleştirildi. Boruların üretiminde kullanılan hibrit lazer-ark kaynak teknolojisi, TMK’nın Chelyabinsk tesislerindeki uzmanlar ile şirketin Kaynak Teknolojisi Merkezi tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Yüksek performanslı boru hatları için geliştirilen teknoloji

Şirketin açıklamasına göre hibrit lazer-ark kaynak teknolojisi, X120’ye kadar çelik kaliteleri kullanılarak boru üretimine olanak sağlıyor ve daha yüksek yük taşıma kapasitesi ile daha hassas geometrik parametreler gibi çeşitli avantajlar sunuyor.

Kaynak özelliklerinin borunun ana metaline yakın olacak şekilde tasarlanmasıyla sismik bölgeler veya aşırı düşük sıcaklıklar gibi zorlu koşullardaki boru hatları için yüksek güvenilirlik sağlanması hedefleniyor.


Etiketler: Boru Borular Rusya BDT Çelik Üretimi TMK 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis