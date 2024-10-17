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Rus TMK geniş çaplı borular için ısıl işlem teknolojisinde uzmanlaştı

Perşembe, 17 Ekim 2024 14:02:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli çelik boru üreticisi TMK, bağlı kuruluşları Chelyabinsk Pipe Rolling Plant (ChTPZ) ve TMK Pipeline Solutions’ın endüstriyel ölçekte geniş çaplı boruların ısıl işlem teknolojisinde uzmanlaştığını açıkladı. Performans özellikleri geliştirilen işlenmiş borular, karmaşık tasarımlı boru hatlarının döşenmesinde kullanılacak.

Şirket, ChTPZ’de 200 tonluk pilot ürün grubunun ısıl işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Bu süreç, 508 ve 813 mm çapındaki boruların şekillendirilmesi sırasında oluşan artık gerilim seviyesini azaltmasının yanı sıra kurulum ve işletme risklerini en aza indirerek boru hatlarının devreye alınma süresini kısaltıyor.

Açıklamaya göre söz konusu projenin bir sonraki aşamasında kaynak tesislerinde üretilen kalın etli borulara ısıl işlem uygulanacak.


Etiketler: Boru Borular Rusya BDT Çelik Üretimi TMK 

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