Severstal petrol ve doğal gaz sektörü için yeni tip geniş çaplı boru üretimine başladı

Rus çelik üreticisi Severstal, Rusya’nın doğal gaz tekeli Gazprom’un önemli bir müşterisi için yenilikçi koruyucu cam-termoplastik kaplama olan “Kolchuga” uygulamasıyla geniş çaplı boruların üretimine başladığını duyurdu. Şirket, Izhora boru tesisinde bu tür kaplamaya sahip toplam 4.000 mt boru üretmeyi planlıyor.

Metal ürünlerin yalıtımı için polimer bileşimleri üreten Rusya merkezli AO METACLAY ile ortaklaşa geliştirilen koruyucu cam-termoplastik kaplama olan Kolchuga’ya sahip borular, en zor koşullarda başlıca doğal gaz boru hatlarının döşenmesinde kullanılır.

Severstal Enerji Şirketleri ve Altyapı Projeleriyle İş Birliği Direktörü Dmitry Goroshkov, “Böyle bir siparişi yerine getirmek, şirketin doğal gaz ve petrol sektöründe modern teknolojileri uygulaması için yeni fırsatlar açacak yeni bir ürün türünde ustalaşmaya doğru atılmış önemli bir adım. Bu kaplamaya sahip boruların kullanılması, altyapı projelerinin güvenilirliğini artırmanın yanı sıra tüm sektör için yeni fırsatlar yaratacak,” dedi.