TMK ürünlerini satabileceği yeni projeler bulmak için anlaşma imzaladı

Çarşamba, 01 Eylül 2021 16:27:46 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik boru üreticisi TMK, boru ürünlerine uygulama alanları bulmak için Özbekistan merkezli petrol şirketi Uzbekneftegaz ile anlaşma yaptığını açıkladı.

Anlaşmaya göre, TMK, Uzbekneftegaz’ın ihtiyaçlarına göre boru tedarik edecek. Uzbekneftegaz aynı zamanda TMK’nın Özbekistan’da hayata geçirilen projelere katılımını da kolaylaştıracak.

TMK Genel Müdürü Igor Korytko, “TMK, Özbekistan’da enerji sektörünün gelişiminde aktif olarak yer alıyor. Bu yeni anlaşma, yenilikçi ürünler tedarik ederek Özbek akaryakıt ve enerji kompleksinin potansiyelini artıracak projeler üzerinde birlikte çalışmamıza olanak sağlayacak,” dedi.