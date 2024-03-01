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Rus TMK’nın net kârı ve satış gelirleri 2023 yılında azaldı

Cuma, 01 Mart 2024 14:30:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik boru üreticisi TMK, 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirketin net kârı yıllık %6,1 düşüşle 39,4 milyar RUB (431,40 milyon $) olurken, satış gelirleri 2022 yılına kıyasla %13,5 düşerek 544,3 milyar RUB (5,96 milyar $) seviyesinde yer aldı. Öte yandan TMK’nın düzenlenmiş AVFÖK’ü bir önceki yıla kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 130,1 milyar RUB (1,42 milyar $) seviyesinde yer almaya devam ederken, düzenlenmiş AVFÖK marjı da yıllık 2,3 puan artarak %23,9 seviyesine yükseldi.

2023 yılında şirketin toplam boru satışları 4,19 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam satışların 3,43 milyon mt’unu dikişsiz boru ve 760.000 mt’unu da kaynaklı boru oluşturdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere ABD ve İngiltere aralarında TMK’nın da bulunduğu başlıca Rus üreticilerden bazılarını yaptırım listesine almıştı. Ancak yaptırımların Rus üreticiler üzerindeki etkisinin az olması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular Rusya BDT Mali Sonuçlar TMK 

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