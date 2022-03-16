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TMK’nın satış gelirleri 2021’de %92,7 arttı, savaş 2022 tahminleri için belirsizlik yaratıyor

Çarşamba, 16 Mart 2022 10:50:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus boru üreticisi TMK 2021 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirketin satış gelirleri istikrarlı satış hacimleri ile artan satış fiyatlarının desteğiyle çeyreklik bazda %17,2 artışla 137,44 milyar RUB (1,26 milyar $) oldu. Söz konusu çeyrekte TMK’nın AVFÖK’ü bir önceki çeyreğe kıyasla %36,7 artışla 22,92 milyar RUB (210,79 milyon $) olurken, şirketin AVFÖK marjı %17 seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında TMK’nın satış gelirleri şirketin başlıca pazarlarında ve segmentlerinde ticari faaliyetlerin kademeli olarak toparlanması nedeniyle yıllık %92,7 artışla 428,98 milyar RUB (3,95 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü ChelPipe Group’un şirketin genel sonuçlarına katkısı nedeniyle yıllık %46,8 artarak 62,38 milyar RUB (574,54 milyon $) oldu. Şirketin AVFÖK marjı 2020 yılında kaydedilen %19’a kıyasla %15 seviyesinde kaydedildi.

Dördüncü çeyrekte şirketin toplam satışları çeyreklik bazda %8,5 artışla 1,25 milyon mt seviyesinde yer alırken, yılın tamamında toplam satışlar yıllık %51,5 artışla 4,26 milyon mt oldu.

TMK’nın CEO’su Igor Korytko, “Mevcut jeopolitik durum 2022 tahminleri için belirsizlik yaratıyor. Piyasa durumunu yakından takip edip, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle düzenli olarak iletişim kuruyor ve faaliyetlerimize yönelik potansiyel riskleri değerlendirmeye çalışıyoruz,” dedi.


Etiketler: borular  mali sonuçlar  boru  TMK  Rusya  BDT  |  benzer haberler »

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