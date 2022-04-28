﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

TMK ikinci yarıda hidrojen sevkiyatları için ürün gamını genişletecek

Perşembe, 28 Nisan 2022 15:00:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik boru üreticisi TMK bu yılın ikinci yarısında piyasaya hidrojen taşımacılığına yönelik yeni bir boru ürün yelpazesi sunmayı planladığını açıkladı. Hidrojen taşımacılığına yönelik hat borusu için testler şu anda tamamlanma aşamasında.

TMK karbonsuz üretime geçişin bir parçası olarak ürünlerini nükleer enerji ve yenilenebilir enerji sektörlerine tedarik etmeye devam edecek. Şirket ayrıca hidrojen enerjisi projeleri için boru tedarik etmeyi ve karbonsuz amonyak, biyodizel ve biyometan gibi yakıtlar için taşımacılık çözümleri sunmayı planlıyor.

TMK Altyapı Tesisleri için Yeni Ürün Geliştirmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Konstantin Belyaev, “Enerji geçişi ürünlerine ilişkin görünümle ilgili olarak, mevcut ürün portföyümüzü analiz ettik ve şu anda TMK’nın sevkiyatlarının yaklaşık %15’ini oluşturduğunu gördük. Bu ürünlerin payını daha da artıracağız ve talep almaya devam edeceğinden eminiz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: boru borular Rusya BDT üretim TMK 

Benzer haberler

21 Nis

TMK’nın boru sevkiyatı ilk çeyrekte çeyreklik bazda azaldı
29 Oca

TMK’nın çelik boru sevkiyatları 2015 yılında %11,5 düştü
12 Kas

TMK GIPI Umman’daki boru hattı projesine boru tedarik edecek
02 Eki

TMK Sakhalin-II projesi için iş birliği anlaşması imzaladı
07 Nis

TMK’ya bağlı Seversky Tube Works beş milyon metrik ton çelik üretti
12 Mar

Tagmet 2015 yılında Premium ürünlerin üretimini artırıyor
27 Oca

TMK ve RUSNANO ileri teknoloji boru üretimini artıracak
23 Oca

TMK’nın boru sevkiyatları 2014 yılında %1,5 arttı
23 Oca

Sinarsky boru tesisi %13 krom içerikli boru üretti
17 Ara

TMK Transneft’e geniş çaplı boru tedarik edecek