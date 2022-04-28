TMK ikinci yarıda hidrojen sevkiyatları için ürün gamını genişletecek

Perşembe, 28 Nisan 2022 15:00:45 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik boru üreticisi TMK bu yılın ikinci yarısında piyasaya hidrojen taşımacılığına yönelik yeni bir boru ürün yelpazesi sunmayı planladığını açıkladı. Hidrojen taşımacılığına yönelik hat borusu için testler şu anda tamamlanma aşamasında.

TMK karbonsuz üretime geçişin bir parçası olarak ürünlerini nükleer enerji ve yenilenebilir enerji sektörlerine tedarik etmeye devam edecek. Şirket ayrıca hidrojen enerjisi projeleri için boru tedarik etmeyi ve karbonsuz amonyak, biyodizel ve biyometan gibi yakıtlar için taşımacılık çözümleri sunmayı planlıyor.

TMK Altyapı Tesisleri için Yeni Ürün Geliştirmeden Sorumlu Müdür Yardımcısı Konstantin Belyaev, “Enerji geçişi ürünlerine ilişkin görünümle ilgili olarak, mevcut ürün portföyümüzü analiz ettik ve şu anda TMK’nın sevkiyatlarının yaklaşık %15’ini oluşturduğunu gördük. Bu ürünlerin payını daha da artıracağız ve talep almaya devam edeceğinden eminiz,” şeklinde konuştu.