TMK Chelyabinsk tesisinin geniş çaplı boru üretim teknolojisini geliştirdi

Perşembe, 13 Ekim 2022 14:53:32 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik boru üreticisi TMK, Chelyabinsk boru tesisinin geniş çaplı boru üretim teknolojisini geliştirdiğini açıkladı.

İyileştirme çalışmaları operasyonel verimliliği artırmaya yönelik programın parçası olarak uygulandı ve çalışmaların ekonomik getirisi yıllık 3 milyon RUB’dan (47.163$) fazla olacak.

Chelyabinsk boru tesisindeki 6 No’lu elektrikli boru kaynak atölyesinin küçük kaynak tesisi boru kaynaklarken yardımcı malzemeyi daha verimli kullanmak amacıyla yenilendi.

Operasyonel verimliliği artırma çalışmaları kapsamında, TMK çalışanları 2022 yılının sekiz ayı boyunca çalışma koşullarını ve güvenliğini iyileştirmeye, maliyetleri düşürmeye, kaliteyi ve üretimi artırmaya yönelik 10.000’den fazla operasyonel iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.