TMK, PNTZ tesisindeki elektrik ark ocağının verimliliğini artırdı

Salı, 23 Ağustos 2022 12:29:02 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik boru üreticisi TMK, Pervouralsk Novotrubny (PNTZ) tesisinin operasyonel verimliliğini artırma çabalarının bir parçası olarak çelik üretim sürecine yeni teknolojiler eklediğini açıkladı.

Şirket elektrik ark ocağının eritme işlemi sırasında kalan hurdayı ısıtmak ve eritmek için tasarlanmış cüruf havuzunun damperine ek bir brülör kurarak çelik üretim sürecini hızlandırdı.

Elektrik ark ocağı tasarımının yenilenmesi ve yeni tip hammadde kullanımıyla tesisin işletme maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.

Daha önce PNTZ, çelik üretiminin verimliliğini artırma planının bir parçası olarak üretimi kontrol etmek için dijital teknolojiler kullanmaya başlamıştı. Ayrıca yeni çözümlerle şirketin kütük kalitesi iyileştirildi ve ferroalyaj tüketimi azaltıldı.