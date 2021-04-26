Rus TMK ve CHEMK paslanmaz yassı mamul üretimi için ortaklık kuracak

Pazartesi, 26 Nisan 2021 14:37:20 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli boru üreticisi The Pipe Metallurgical Company (TMK), Chelyabinsk Electrometallurgical Plant (CHEMK) şirketi ile Volgograd bölgesinin Volzhsky şehrinde paslanmaz yassı mamul üretimine yönelik bir proje için LLC Russian Stainless Company (RNK) adı altında bir ortak girişim oluşturmayı planladığını açıkladı.

TMK’nın bünyesinde bulunan Volzhsky Pipe Plant (VTZ) ve CHEMK, RNK’da eşit hisseye sahip olacak. VTZ, kendi arazisinde bir tesis inşa etmek üzere projeyi işletecek. Proje şu anda geliştirilme aşamasında ve projenin finansmanı için en iyi çözüm yolunu bulmak adına çalışmalar devam ediyor.

RNK’nin yılda 500.000 mt alaşımlı paslanmaz çelik ile paslanma ve ısıya dayanıklı alaşımlardan üretilen, yüksek kalite sıcak ve soğuk haddelenmiş yassı mamul kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Şu anda Rusya’nın paslanmaz çelik üretimi yaklaşık 300.000 mt seviyesinde yer alırken, bunun %90’ı ithal ediliyor. Son 10 yıl içerisinde, Rusya’nın paslanmaz çelik talebi yılda ortalama %5 büyüdü. Yeni paslanmaz çelik tesisinin faaliyete geçmesi, Rusya’da paslanmaz çeliğe yönelik artan yerel talebi karşılayacak.