TMK’nın satış gelirleri ve AVFÖK’ü ilk yarıda rekor artış kaydetti

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 12:26:41 (GMT+3) | İstanbul

Rus boru üreticisi TMK bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, şirketin satış gelirleri yıllık %72,6 artışla 300,84 milyar RUB (4,98 milyar $), net kârı ise yıllık %101,8 artışla 68,89 milyar RUB (1,14 milyar $) seviyelerinde yer aldı.

Aynı dönemde, şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla %131,9 artarak 52,64 milyar RUB (875,05 milyon $) oldu.

TMK tarafından yapılan açıklamada, Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle mevcut ekonomik durumun şirketin gelecekteki performansı ve mali durumu üzerindeki etkisini kestirmenin zor olduğu ifade edildi. Ayrıca şirketin ekonomik istikrarını muhafaza etmek ve yeni iş ortamına uyum sağlamak için gerekli önlemlerin alındığı da eklendi.