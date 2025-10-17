 |  Giriş 
Rus TMK, Chelyabinsk Metal Structures Plant’i satmayı planlıyor

Cuma, 17 Ekim 2025 12:23:01 (GMT+3)

Yerel basında çıkan haberlere göre Rus çelik boru üreticisi TMK, Chelyabinsk Metal Structures Plant’te (ChZMK) sahip olduğu %96 hissesinin tamamını 5,2 milyar RUB (64,35 milyon $) karşılığında yerel şirket Taimyr Engineering LLC'ye satmayı planlıyor. Bu satışla kurumsal yapı verimliliği ve tüm operasyonlar genelinde finansal sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

TMK, yeniden yapılandırma kapsamında ChZMK'da tahvil sahiplerinin haklarını ve çıkarlarını korumak için bir dizi önlem aldı. Şirket, mevcut tahvil ihraçları kapsamındaki tüm yükümlülüklerin korunacağını, kesintisiz ödemelerin yapılacağını ve mevcut şartlara uyum sağlanacağını vurguladı.

ChZMK, endüstri ve sivil inşaat sektörleri için çelik yapılar, petrol ve doğal gaz sektörleri için ise boru üretiyor.


