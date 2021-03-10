﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

TMK, Chelpipe’ın %86,5 hissesini satın aldı

Çarşamba, 10 Mart 2021 12:03:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus boru üreticisi TMK, Rus işadamı Andrei Komarov’dan ürün portföyünü çeşitlendirerek üretim tesisini ve satış pazarını genişletmek için Rusya merkezli çelik boru üreticisi ChelPipe Group’un (ChTPZ) %86,5 hissesini devraldığını açıkladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, alım 84,2 milyar RUB (1,1 milyar $) değerinde gerçekleşti.

TMK, hammaddelerin çıkarılması ve taşınması, yataklar ile altyapının düzenlenmesi ve servisine yönelik yeni teknolojilerin devreye alınmasını hızlandırmayı planlıyor.

Şirket bu alımla, yerli yakıt ve enerji şirketlerinin özel tip boru ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak ve Rusya’nın petrol ve gaz projeleri için yurt dışındaki gelişmelere ve tedarikçilere olan teknolojik bağımlılığını sona erdirecek.

TMK Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Pumpyanskiy, “Yeni kapasiteleri de göz önüne alarak Rus petrol ve gaz şirketlerinin yüksek teknolojili ürün ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabileceğimize inanıyoruz,” dedi.


Etiketler: TMK  devralım  BDT  Rusya  ChTPZ  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

05  Mar

NLMK yapısal çelik portföyünü genişletti
03  Mar

Evraz 2021-2022 yıllarında TMK’ya kütük tedarik edecek
24  Şub

Metalloinvest’in net kârı döviz kurlarındaki farklı eğilimler nedeniyle 2020 yılında düşüş gösterdi
18  Şub

Mechel’in ray satışları 2020’de %8 arttı
10  Şub

NLMK Metalware yeni tel galvanizleme hattını devreye alacak