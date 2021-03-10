TMK, Chelpipe’ın %86,5 hissesini satın aldı

Çarşamba, 10 Mart 2021 12:03:28 (GMT+3) | İstanbul

Rus boru üreticisi TMK, Rus işadamı Andrei Komarov’dan ürün portföyünü çeşitlendirerek üretim tesisini ve satış pazarını genişletmek için Rusya merkezli çelik boru üreticisi ChelPipe Group’un (ChTPZ) %86,5 hissesini devraldığını açıkladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, alım 84,2 milyar RUB (1,1 milyar $) değerinde gerçekleşti.

TMK, hammaddelerin çıkarılması ve taşınması, yataklar ile altyapının düzenlenmesi ve servisine yönelik yeni teknolojilerin devreye alınmasını hızlandırmayı planlıyor.

Şirket bu alımla, yerli yakıt ve enerji şirketlerinin özel tip boru ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak ve Rusya’nın petrol ve gaz projeleri için yurt dışındaki gelişmelere ve tedarikçilere olan teknolojik bağımlılığını sona erdirecek.

TMK Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Pumpyanskiy, “Yeni kapasiteleri de göz önüne alarak Rus petrol ve gaz şirketlerinin yüksek teknolojili ürün ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabileceğimize inanıyoruz,” dedi.