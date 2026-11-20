Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %11,7 düşüşle 733,084 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu düşüş oranı, yılın ilk dokuz ayında kaydedilen düşüş oranına kıyasla 1,4 puan daha yüksek oldu.

Ekim ayında ithal demir cevheri fiyatları ilk olarak düşüş gösterirken, daha sonra dar bir aralıkta dalgalandı. Demir cevheri fiyatları 1-7 Ekim tarihlerinde 95,1$/mt ile ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 15 ve 27 Ekim tarihlerinde 91,5$/mt ile ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ekim ayında Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %25,2 ve aylık %2,3 düşüşle 61,672 milyon mt seviyesinde kaydedildi.