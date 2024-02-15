Třinecké Železárny karbonsuzlaştırmaya 1,5 milyar CZK’dan fazla yatırım yapacak

Perşembe, 15 Şubat 2024 12:17:34 (GMT+3) | İstanbul

Çek Cumhuriyeti merkezli çelik üreticisi Třinecké Železárny karbondan arındırma programı kapsamında bu yıl 1,5 milyar CZK’den (63,21 milyon $) fazla yatırım yapacağını açıkladı. Söz konusu yatırım sürdürülebilir çelik üretimine, enerji tasarrufuna ve emisyon azaltımına katkıda bulunacak.

Şirketin karbondan arındırma programına bakıldığında, mevcut yüksek fırın ve oksijen konvertörü bazlı çelik üretiminin yarısının yerini almak üzere 2030 yılına kadar yeni bir elektrik ark ocağı inşa edilecek. Ayrıca Třinecké Železárny 2027 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan ve karbon emisyonlarını yıllık 70.000 mt’a kadar azaltacak bir demir cevheri briketleme hattı inşa etmeyi de planlıyor.