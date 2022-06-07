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Třinecké Železárny emisyonu azaltmak için yeni projeleri devreye alacak

Salı, 07 Haziran 2022 12:02:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çek çelik üreticisi Třinecké Železárny 2030 yılına kadar karbon emisyonunu yarıdan fazla azaltmak için yeni projeler uygulamaya başlayacağını açıkladı.

Önümüzdeki yıl başlayacak olan ilk proje, çelik tesisinde ve yüksek fırında sinter yerine kullanılacak olan yıllık 500.000 mt briket kapasitesine sahip, emisyonsuz yeni bir briketleme hattının inşası olacak. Hat sayesinde emisyon yılda 700.000 mt’a kadar azaltılacak.

Yatırım maliyetleri 950 milyon CZK’ya (41,05 milyon $) ulaşacak. 12 kişiye istihdam sağlayacak olan yeni hattın 2025 yılının ortasında devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Çek Cum. Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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