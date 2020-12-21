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TimkenSteel yeni başkanı ve CEO’sunu duyurdu

Pazartesi, 21 Aralık 2020 11:42:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

TimkenSteel, Michael S. Williams’ın, 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere şirketin yeni başkanı ve CEO’su olduğunu, ayrıca Williams’ın yönetim kuruluna da seçildiğini duyurdu. 2019 yılından beri geçici olarak şirketin CEO’su olan Terry L. Dunlap ise yönetim kurulunda kalmaya devam edecek ve 1 Ocak 2021 itibarıyla şirketin bağımsız yöneticisi görevine yeniden başlayacak.

Williams bundan önce, ABD merkezli yapısal çelik ve ticari profil üreticisi Bayou Steel Group şirketinde CEO görevini üstleniyordu.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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