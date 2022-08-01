Thyssenkrupp’un üretimi doğal gaz tedarik sıkıntısı nedeniyle risk altında

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 14:45:52 (GMT+3) | İstanbul

Operasyonlarını sürdürmek için doğal gaza bağımlı olan Avrupalı ​​çelik üreticilerine Rusya’dan yapılan doğal gaz tedarikinin azalması, Alman çelik üreticisi Thyssenkrupp’u doğal gazda bir kesinti veya kısıtlamaya yönelik hazırlık yapmaya itti. Şirket, tedarik sıkıntısıyla tamamen baş edebilecek bir altyapıya sahip olmadığı için üretimini askıya almak zorunda kalabilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kuzey Akım 1 boru hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle Rusya’dan Almanya’ya doğal gaz tedariki azalmıştı ve Avrupa’da söz konusu boru hattının yeniden devreye alınmayacağına ilişkin endişeler ortaya çıkmıştı. Buna ek olarak Temmuz ayında Rusya’nın doğal gaz tekeli Gazprom, Avrupalı ​​müşterilerine yapılacak tedarike yönelik fors majör ilan etmişti.

Öte yandan sadece çelik sektörü değil, Almanya’nın diğer sektörleri de doğal gaz tedarik sıkıntısı riskiyle karşı karşıya. Başlıca çelik kullanıcıları olan otomotiv üreticileri BMW ve Mercedes doğal gaz tüketimini azaltmaya çalışıyor ve yeşil elektrik veya petrol gibi farklı enerji kaynakları arıyor.