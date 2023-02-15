ThyssenKrupp’un net kârı birinci çeyrekte düştü, 2022-23 mali yılı için gelir beklentisi azaldı

Çarşamba, 15 Şubat 2023 10:43:29 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi ThyssenKrupp 2022-23 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ThysseKrupp bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 122 milyon € net kâra kıyasla 98 milyon € net kâr açıkladı ve şirketin satış geliri bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yatay seyrederek 9 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte ThyssenKrupp’ın düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının 378 milyon € seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin çelik biriminin sipariş alımı %22 artışla 3 milyar € seviyesinde kaydedildi. Birimin satışları azalan sevkiyatlara rağmen %10 artışla 2,9 milyar € oldu. Hammadde ve enerji maliyetlerindeki güçlü artışa rağmen çelik biriminin düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârı %42 artışla 177 milyon €’ya ulaştı. Devam eden yeniden yapılandırma programı ve Çelik Stratejisi 20-30’a bağlı olarak uygulanan performans önlemleri gelire katkıda bulundu.

Şirket 2022-23 mali yılına ilişkin tahmininin makroekonomik gelişmeler ve düşük çelik fiyatlarından kaynaklanan belirsizlikten etkilendiğini belirtti. ThyssenKrupp mali yılın tamamında gelirinin ve sevkiyatlarının azalmasını, düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının bir önceki yıl kaydedilen 2,1 milyar €’ya kıyasla düşüş göstermesini bekliyor.