Thyssenkrupp yüksek fırında hidrojen kullanımını genişletecek

Perşembe, 17 Şubat 2022 12:38:41 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp Duisburg tesisinde enerji dönüşümü laboratuvarı H2Stahl projesini devreye alacağını açıkladı. Projeye Federal Ekonomik İşler ve İklim Bakanlığı tarafından 37 milyon € tutarında fon sağlandı.

Genel amaç mevcut yüksek fırınlarda teknik karbon kullanımını azaltmak için hidrojen kullanmak. Yeterli miktarda yeşil hidrojen bulunması koşuluyla bir tesiste karbon salımı %20’ye kadar düşürülebilir.

Hidrojenin kullanımı, çelik üretiminde hidrojenin büyük ölçekli endüstriyel kullanımını test etmek için bir boru hattının inşasının yanı sıra bir doğrudan indirgeme tesisinin inşası ve deneme üretimi de dahil olmak üzere, 9 No’lu yüksek fırının tamamına genişletilecek.

Proje beş yıl içinde tamamlanacak.