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Thyssenkrupp ve Wälzholz karbonu azaltılmış çelik tedariki için mutabakat anlaşması imzaladı

Pazartesi, 24 Ekim 2022 10:47:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli thyssenkrupp Hohenlimburg ve Alman yüksek kaliteli soğuk haddelenmiş çelik şerit ve profil üreticisi Wälzholz GmbH & Co. 2023 yılından itibaren karbonu azaltılmış bluemint® çelik tedariki için mutabakat anlaşması imzaladı.

Wälzholz’e 720 mm genişliğe kadar asitsiz ve asitli hassas şerit olarak tedarik edilecek karbonu azaltılmış çelik tonajı 2030 yılına kadar kademeli olarak artacak.

İki şirket de sürdürülebilir ve iklim dostu üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. Thyssenkrupp Hohenlimburg bluemint® çelik ile şimdiden piyasaya yaklaşık %70 daha düşük karbon yoğunluğuna sahip çelik ürünleri sunuyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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