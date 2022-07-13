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Thyssenkrupp ve BP karbonsuz üretimi desteklemek için iş birliği yapıyor

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 10:52:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp Steel, İngiltere merkezli petrol ve doğal gaz şirketi BP ile çelik üretiminde kullanılmak üzere uzun vadeli düşük karbonlu hidrojen ve yenilenebilir enerji tedariki için bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Söz konusu iş birliği AB çelik sektörünün enerji geçişinin hızlandırılmasına katkıda bulunacak.

Şirketler enerji alım anlaşmalarıyla mavi ve yeşil hidrojenin yanı sıra rüzgar ve güneşten elde edilen enerji için tedarik seçeneklerini araştıracak.

Thyssenkrupp Almanya’daki karbon emisyonunun %2,5’ini gerçekleştiriyor. Şirket kömürle çalışan yüksek fırınları demir cevherinin düşük karbonlu hidrojenle indirgendiği doğrudan indirgeme tesisleriyle değiştirerek uzun vadede karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Thyssenkrupp şu anda yılda 11 milyon mt ham çelik üretiyor ve 2025 yılına kadar 400.000 mt karbonu azaltılmış çelik üretmeyi amaçlıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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