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Thyssenkrupp trafo üretimi için düşük karbonlu silisli çelik tedarik edecek

Pazartesi, 24 Ocak 2022 14:25:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli thyssenKrupp, Almanya merkezli SGB-SMIT’e bluemint® Steel markası altında bulunan 50 ton düşük karbonlu silisli çelik tedarik edeceğini açıkladı. Ürünler, yeni dijital E.ON orta gerilim trafo merkezleri için trafo üretiminde kullanılacak.

Şirketin bağlı kuruluşu thyssenkrupp Electrical Steel tarafından üretilen ve geleneksel çeliğe kıyasla %50 daha az karbon yoğunluğuna sahip Bluemint® powercore, trafoların operasyonlarının sürdürülebilir olmasını sağlayacak.

Açıklamaya göre, bluemint®’in karbon yoğunluğunu ton başına 3,7 tona kıyasla 1,8 tona düşürmesi ve enerji tasarrufuna 1.000 gigavat saatten fazla katkıda bulunması bekleniyor.


Etiketler: ThyssenKrupp  çelik üretimi  Avrupa Birliği  Almanya  |  benzer haberler »


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