Thyssenkrupp Steel ve Mubea karbonu azaltılmış çelik tedariki için mutabakat anlaşması imzaladı

Çarşamba, 05 Ekim 2022 12:07:40 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli Thyssenkrupp Steel Europe, Alman otomotiv tedarikçisi Mubea’ya 2026 yılında Duisburg’da devreye alınması planlanan doğrudan indirgeme tesisinde üretilecek düşük karbonlu çeliği tedarik etmek için mutabakat anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma karbonu azaltılmış bluemint® çeliğinin tedarikine ilişkin ilk resmi mutabakat anlaşması oldu. Bluemint® geri dönüştürülmüş çelik geleneksel yüksek fırınlı çelik üretimine kıyasla karbon emisyonunun %64 azaltılmasını sağlayabiliyor.

Mubea 2025 yılına kadar faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonunu en az %25 oranında azaltmayı ve 2035 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor.